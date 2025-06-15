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İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza

Avustralya kökenli sakallı ejderler, Türkiye'de yasa dışı yollarla satışa sunuluyor. Fiyatlar 4-10 bin TL arasında değişirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu tür satışları tespit ettiğinde hayvan başına tam 60 bin 187 lira idari para cezası uyguluyor. Satıcıların ilan açıklamaları ise dikkat çekiyor: 'Canlılar sağlıklı', 'Takas düşünülür', 'Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek'.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:43, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:45
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İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza

Avustralya'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler (bearded dragon), Türkiye'de internet ortamında 10 bin liraya kadar fiyatlarla satışa çıkarılmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanmaktadır.

Bu tür hayvanlar, ana vatanı Avustralya olan ve genellikle çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan canlılardır. Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa sunulmaktadır. Sakallı ejderlerin fiyatları 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişmektedir.

Sakallı Ejder Satış İlanlarında Dikkat Çeken İfadeler

  • "Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir"
  • "Takas düşünülür"
  • "Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp"
  • "2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder."

Yasal Uyarı ve Cezai İşlemler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde her bir hayvan için 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtmektedir. Bu nedenle, sakallı ejderlerin satışı ve alımı yasal olarak ciddi yaptırımlara tabidir.


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