LGS 2025'te Arda Güler'li 'tevekkül' sorusu

Milli futbolcu Arda Güler, 2025 LGS sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer aldı. Sınavın 4. sorusunda, Arda Güler'in maç sonrası yaptığı sevinç hareketi örnek gösterilerek "tevekkül inancı" ile ilişkilendirme yapıldı. Bu soru, öğrencilerin hem güncel olaylarla hem de dini kavramlarla bağlantı kurmasını amaçladı.

Sorunun İçeriği ve Arda Güler'in Sözleri

Soruda, Arda Güler'in şu sözlerine yer verildi:

"Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor: başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar. Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum; sonucunu Allah'a bırakıyorum."

Sorunun Ana Mesajı

Ardından öğrencilere, "Bu metinde 'tevekkül inancı' ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Doğru Cevap

Şıklardan doğru cevap olarak öne çıkan seçenek ise B oldu: "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir."



