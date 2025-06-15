LGS 2025'te Arda Güler'li 'tevekkül' sorusu
Milli futbolcu Arda Güler, 2025 LGS Din Kültürü testinde tevekkül inancıyla ilgili bir soruda yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 16:00, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 16:02
Milli futbolcu Arda Güler, 2025 LGS sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer aldı. Sınavın 4. sorusunda, Arda Güler'in maç sonrası yaptığı sevinç hareketi örnek gösterilerek "tevekkül inancı" ile ilişkilendirme yapıldı. Bu soru, öğrencilerin hem güncel olaylarla hem de dini kavramlarla bağlantı kurmasını amaçladı.
Sorunun İçeriği ve Arda Güler'in Sözleri
Soruda, Arda Güler'in şu sözlerine yer verildi:
- "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor: başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar. Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum; sonucunu Allah'a bırakıyorum."
Sorunun Ana Mesajı
Ardından öğrencilere, "Bu metinde 'tevekkül inancı' ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu yöneltildi.
Doğru Cevap
- Şıklardan doğru cevap olarak öne çıkan seçenek ise B oldu: "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir."