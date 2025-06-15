Batman'da balkon faciası: 3 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde yaşanan üzücü bir olayda, iki katlı bir yapının balkonunun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkarılan bazı kişiler olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Balkon Çökmesi Sonucu Yaşananlar

Fırat Tarhan (26) , Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

, ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar: Raman Yel (19) , Ahmet Veysel Yel (11) , Veysel Karani Yel (15) , Abdülkadir Yel (50) , İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel .

, , , , ve . Yaralılardan Raman Yel, Ahmet Veysel Yel ve Veysel Karani Yel'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay Yerine Müdahale

Balkonun çökmesi üzerine olay yerine hızla ulaşan ekipler, vatandaşların da desteğiyle enkaz altında kalanları kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi ise devam etmektedir.



