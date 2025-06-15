Ankaralı savcı, Avusturyalı milletvekili ile evlendi

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, hayatlarını birleştirerek mutlu bir birlikteliğe adım attılar.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen bu özel törene, yargı ve güvenlik bürokrasisinden çok sayıda davetli katıldı. Çift, bu anlamlı günlerinde sevdikleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Törende yapılan konuşmalarda, iki önemli ismin evliliğinin hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından büyük bir anlam taşıdığı vurgulandı.

Düğün Töreninin Detayları

Tören, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlendi.

Yargı ve güvenlik bürokrasisinden çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, törende anlamlı bir konuşma yaptı.

Çiftin Teşekkür Mesajı

Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ederek, hayatlarının en anlamlı gününü dostları ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



