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'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa lideri olduğunu ve 2024 sonunda ihracatın 32,6 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nda ise 3 milyonun üzerinde hayvan kesildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 17:27, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 17:32
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'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. 2024 yılı sonunda tarım ihracatının 32,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Yumaklı, Kurban Bayramı'nda 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini açıkladı. Elde kalan kurbanlıklar için Et ve Süt Kurumu devreye girdi.

Türkiye'nin Tarımsal Üretim ve İhracat Başarısı

Bakan Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesi ve ihracat performansına dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. 2024 yılı sonunda işlenmiş ve işlenmemiş toplam gıda ürünleri ihracatı 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

  • 186 ülkeye ihracat yapılıyor.
  • 2 bin 218 farklı ürün yurt dışına gönderiliyor.

"Dünyada bütün ihtiyaçlarını kendisi üreten ülke olamaz. Ama kritik eşikte misiniz, onun üzerinde misiniz önemli olan bu" diyen Yumaklı, Türkiye'nin bu eşiğin üstünde olduğunu ve dışa bağımlılık açısından bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

Hayvancılıkta Türkiye'nin Yeri

  • Süt üretiminde dünyada 10'uncu
  • Büyükbaş kırmızı ette 9'uncu
  • Küçükbaşta 5'inci
  • Beyaz et üretiminde dünya 9'unculuğu, Avrupa birinciliği
  • Yumurta üretiminde Avrupa'da ilk sırada

Yumaklı, "Nedense bir kesimin halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne ve kabiliyetine inançsızlığı var" dedi.

Kurban Bayramı ve Hayvan Kesimi Verileri

2022'de ülke genelindeki toplam ihracatın 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Yumaklı, bugün sadece tarım sektörünün bu rakama ulaştığını belirtti. Kurban Bayramı'nda bu yıl arzda sıkıntı yaşanmadığını, geçen yıla kıyasla %50 daha fazla kurbanlık hazırlandığını söyledi.

Elde Kalan Kurbanlıklar İçin Çözüm

"Eğer bu yıl kesilemeyen elde kalan kurbanlık olursa Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız dedik." Ne üretici ne de tüketici açısından bulunurluluk veya fiyat konusunda bir sorun yaşanmadı. Geçen yılın fiyatlarına göre ortalama %25 daha fazlası oldu. Türkiye'de toplamda 3 milyon 330 bin hayvan kesildi; büyükbaşta aynı, küçükbaşta ise 200 binin üzerinde fazla kesim gerçekleşti.


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