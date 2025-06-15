Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aileleri ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle hayatını kaybeden babaları ve büyükleri de rahmetle andığını belirtti. Babaların aile içindeki önemine vurgu yapan bu mesaj, toplumda aile bağlarının güçlenmesine dikkat çekiyor.

Erdoğan'ın Babalar Günü Mesajı

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum."

"Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."



