Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak yapı olduğuna hükmedildiği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu arazinin şu anda doğal sit alanı olmadığı ve bu nedenle hukuki olarak yapı yapılabilir durumda olduğu belirtildi. Ayrıca, külliyenin yapımının 2014 yılında tamamlandığı ve süreç içerisinde açılan davaların reddedildiği hatırlatıldı.

Danıştay Kararı ve Hukuki Süreç

Koruma Kurulu Kararı'nın 2021 tarihli olduğu ve bu kararın külliye binasıyla ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

ve bu kararın külliye binasıyla ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Habere konu olan Danıştay Kararı , Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bir ilke kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davayla ilgilidir.

, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bir ilke kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davayla ilgilidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce verdiği kararı gerekçe göstererek, Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun aldığı yeni kararı Danıştay 4. Daire'ye iade etmiştir.

Basın Mensuplarına Uyarı

Basın mensuplarının, meslek ve etik kurallarına uygun olarak hukuki kararların bağlamını doğru şekilde incelemeleri ve daha önce yapılmış açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı. Danıştay kararlarının bağlamı tespit edilmeden yapılan ve Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan hedef alan haberlerin, TCK 217/A maddesi uyarınca hukuki sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



