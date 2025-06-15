Trafoda çıkan yangın fabrikaya ve hastaneye sıçradı
İzmir'in Konak ilçesinde plastik fabrikasında başlayan yangın, kısa sürede özel bir hastaneye sıçradı. Hastane hızla tahliye ediliyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 18:35, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 18:36
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce fabrikaya, ardından da yandaki özel bir hastanenin bazı bölümlerine sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane, tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.
Yangının Gelişimi
- Plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda yangın çıktı.
- Alevler kısa sürede fabrikaya sıçradı.
- Yangın, yandaki özel hastanenin bazı bölümlerine de ulaştı.
- Yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
Alınan Önlemler
- Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.