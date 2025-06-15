Trafoda çıkan yangın fabrikaya ve hastaneye sıçradı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce fabrikaya, ardından da yandaki özel bir hastanenin bazı bölümlerine sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastane, tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı.

Yangının Gelişimi

Plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikaya sıçradı.

Yangın, yandaki özel hastanenin bazı bölümlerine de ulaştı.

Yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Alınan Önlemler

Bölgeye çok sayıda itfaiye , sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

, ve sevk edildi. Hastane tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.