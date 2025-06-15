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Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 19:13, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 19:42
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Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Ele Alınan Konular

  • İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi
  • Bölgede barışın tesisi
  • ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları
  • İkili ve bölgesel meseleler

Diplomasi ve Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini ve bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.

Şiddet Sarmalı ve Sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini belirtti.


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