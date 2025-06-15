Tatile gelen lise öğrencisi denizde boğuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize giren 17 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Konya'nın Çumra ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte Adrasan tatil bölgesine tatile gelen lise öğrencisi Berat Armağan'ın serinlemek için denize girmesiyle başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan genç, çevredeki arkadaşlarının aramalarına rağmen bulunamadı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olayın Gelişimi

Berat Armağan , serinlemek amacıyla denize girdi.

, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra arkadaşları tarafından gözden kaybedildi.

Arkadaşları, durumu fark ederek acil yardım çağrısında bulundu.

Yapılan arama sonucunda genç denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, özellikle yaz aylarında denize girerken dikkatli olunması ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurgulamaktadır.



