Tatile gelen lise öğrencisi denizde boğuldu
Konya'dan Adrasan'a tatile gelen lise öğrencisi Berat Armağan, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 19:30, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 19:32
Antalya'nın Kumluca ilçesinde denize giren 17 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Konya'nın Çumra ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte Adrasan tatil bölgesine tatile gelen lise öğrencisi Berat Armağan'ın serinlemek için denize girmesiyle başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan genç, çevredeki arkadaşlarının aramalarına rağmen bulunamadı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
Olayın Gelişimi
- Berat Armağan, serinlemek amacıyla denize girdi.
- Bir süre sonra arkadaşları tarafından gözden kaybedildi.
- Arkadaşları, durumu fark ederek acil yardım çağrısında bulundu.
- Yapılan arama sonucunda genç denizden çıkarıldı.
- Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, özellikle yaz aylarında denize girerken dikkatli olunması ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurgulamaktadır.