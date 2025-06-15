Tahran'da can kaybı artıyor! 128 Ölü
İsrail'in Tahran ve diğer kentlere düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı hızla artıyor. İran'dan ilk resmi açıklama geldi. İran'ın nükleer tesisleri ve üst düzey komutanları hedef alan İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 128 ölü, 900 yaralı!
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu açıklama, saldırılardaki can kayıpları ve yaralı sayısına dair yapılan ilk resmi bilgilendirme oldu. Saldırılar ülke genelinde büyük bir endişe ve üzüntüye yol açtı.
İsrail'in İran'a Saldırıları ve Sonuçları
- 128 kişi yaşamını yitirdi.
- En az 900 kişi yaralandı.
Çatışmaların Başlangıcı ve Gelişmeler
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Daha önce toplam sivil kaybı 78 olarak açıklanmıştı.
İran'ın Misillemesi
İran ordusu, İsrail'e balistik füzelerle misillemede bulundu. Bu saldırılarda 13 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.
Uluslararası Tepkiler
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı.