AVM'ye terör saldırısı: 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

AVM'ye terör saldırısı: 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Başakşehir'de bir AVM önünde düzenlenen terör saldırısında 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası yakalanan biri çocuk 4 DEAŞ üyesi hakkında 'Anayasayı ihlal', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 20:21, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 20:22
Yazdır
AVM'ye terör saldırısı: 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde 3 kişinin bıçakla yaralandığı saldırıya ilişkin tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi biri 18 yaşından küçük 4 sanık hakkında, "Anayasayı ihlal", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 33'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ tarafından 10 Ekim 2024'te Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen ve 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü sanıklar Arsen Musailov ve Dzhohkar Daudov'un "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu olan M.G'nin (17) evine geldiği anlatıldı.

Sanık Musailov'un M.G'ye 1000 dolar para verdiği aktarılan iddianamede, M.G'nin söz konusu parayı annesine teslim ettikten sonra evden ayrılarak Başakşehir'deki AVM'ye gittiği kaydedildi.

İddianamede, M.G'nin burada 1 saat 15 dakika dolaştıktan sonra yüzünü "puşi" denen siyah renkli bez ile gizlediği, sırayla Esabil Çulfa, Halil Furkan Eken ve Sercan Yalçıntekin'i bıçakla yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Eyleminden sonra örgüte biat videosu gönderdi

İddianamede, söz konusu eylem sonrası evine dönen M.G'nin terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hafs El Haşimi El Kureyşi'ye biat ettiğine dair bir video kaydı hazırlayarak örgüte ilettiği, daha sonra da "Esadullah" lakaplı Ruslan Magomedov ile görüştüğü ve olayda kullandığı cep telefonunu attığı vurgulandı.

M.G'nin eylemden önce ve sonra sanıklar ile sürekli olarak irtibat halinde bulunduğu vurgulanan iddianamede, M.G'nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde eylemi örgüt adına gerçekleştirdiğini itiraf ettiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, M.G'nin diğer sanıklar Ruslan Magomedov, Dzhokhar Daudov ve Arsen Musailov ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek söz konusu eylemi gerçekleştirdikleri aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma dosyasına gönderilen yazıya yer verilen iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren M.G'nin "Muhammed Ebu Muhacir" kod adlı DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve eylemi örgütsel eylem amacıyla gerçekleştirdiği bilgisi de yer aldı.

Örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda hareket ettiler

İddianamede, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde M.G. ve şüpheliler Magomedov, Daudov ve Musailov'un kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

M.G'nin, AVM önünde mağdur Halil Furkan Eken ile müştekiler Sercan Yalçıntekin ve Esabil Çulfa'yı bıçakla yaralayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tasarlayarak soruşturmaya konu silahlı terör saldırısı eylemini gerçekleştiren M.G. ile şüpheliler Ruslan Magomedov, Dzhokhar Daudov ve Arsen Musailov'un DEAŞ silahlı terör örgütü yöneticilerinden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suretiyle üzerlerine atılı bulunan suçları işledikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, 4 sanığın "Anayasayı ihlal", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıl 6'şar aydan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber