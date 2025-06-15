ABD'den 25 Afrika ülkesine vize kısıtlaması geliyor
Washington Post'un ortaya çıkardığı yazışmaya göre ABD, 25 Afrika ülkesi dahil birçok ülkeye yeni vize yasakları uygulamaya hazırlanıyor.
Washington Post'un Dışişleri Bakanlığı içindeki bir yazışmaya dayandırdığı habere göre, yeni listede yer alan ülkelerin çoğu Afrika kıtasından. ABD'nin dış diplomatik temsilciliklerine gönderilen ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalanan yazışmada, listelenen ülkelerin hükümetlerine ABD tarafından belirlenen yeni kıstas ve gereklilikleri karşılamaları için 60 gün süre verildiği belirtildi. Bu süreçte, bazı ülkelerin "güvenilir kimlik veya gerekli belgeler üretmek için yetkin veya işbirlikçi bir merkezi hükümet otoritesine" sahip olmamasına dikkat çekildi. Ayrıca, bu ülkelerden gelen kişilerin "ABD'de antisemitik ve Amerikan karşıtı faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.
Yeni Vize Kısıtlamaları ve Etkilenen Ülkeler
- 25 Afrika ülkesi (aralarında Mısır ve Cibuti gibi ABD'nin ortakları da bulunuyor)
- Karayipler'den bazı ülkeler
- Orta Asya'dan ülkeler
- Birkaç Pasifik Adası ülkesi
Trump Döneminde Uygulanan Seyahat Yasakları
- Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.
- Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirildi.
Beyaz Saray'dan Açıklama
Trump, Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini belirtti.