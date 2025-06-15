ABD'den 25 Afrika ülkesine vize kısıtlaması geliyor

BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'den 25 Afrika ülkesine vize kısıtlaması geliyor

Washington Post'un ortaya çıkardığı yazışmaya göre ABD, 25 Afrika ülkesi dahil birçok ülkeye yeni vize yasakları uygulamaya hazırlanıyor.

Haber Giriş : 15 Haziran 2025 20:35, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 20:38
Yazdır
ABD'den 25 Afrika ülkesine vize kısıtlaması geliyor

Washington Post'un Dışişleri Bakanlığı içindeki bir yazışmaya dayandırdığı habere göre, yeni listede yer alan ülkelerin çoğu Afrika kıtasından. ABD'nin dış diplomatik temsilciliklerine gönderilen ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalanan yazışmada, listelenen ülkelerin hükümetlerine ABD tarafından belirlenen yeni kıstas ve gereklilikleri karşılamaları için 60 gün süre verildiği belirtildi. Bu süreçte, bazı ülkelerin "güvenilir kimlik veya gerekli belgeler üretmek için yetkin veya işbirlikçi bir merkezi hükümet otoritesine" sahip olmamasına dikkat çekildi. Ayrıca, bu ülkelerden gelen kişilerin "ABD'de antisemitik ve Amerikan karşıtı faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.

Yeni Vize Kısıtlamaları ve Etkilenen Ülkeler

  • 25 Afrika ülkesi (aralarında Mısır ve Cibuti gibi ABD'nin ortakları da bulunuyor)
  • Karayipler'den bazı ülkeler
  • Orta Asya'dan ülkeler
  • Birkaç Pasifik Adası ülkesi

Trump Döneminde Uygulanan Seyahat Yasakları

  • Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklandı.
  • Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirildi.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Trump, Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini belirtti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber