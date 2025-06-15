BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların devam ettiği bu dönemde, taraflara çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı. BM İran Temsilciliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zor ve belirsiz zamanda İran halkının yanındayız." ifadelerine yer verdi. Açıklamada, çatışmaların siviller ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi ve "Artan askeri gerginlik siviller, bölgesel istikrar ve küresel barış için ciddi riskler oluşturuyor." denildi.

İsrail'in Nükleer Tesislere Saldırıları

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırılarının kabul edilemez olduğu ve bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi. Sorunların yalnızca diyalogla çözülebileceği vurgulanarak, BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi: "Artık bu tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli." BM, tüm tarafları çatışmadan uzaklaştırmaya ve diyalog yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyor.

Çatışmaların Seyri

İsrail , 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı , Devrim Muhafızları Genel Komutanı , bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 128 olarak açıklandı.

, , bazı üst düzey komutanlar ve hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise olarak açıklandı. İran ordusu nun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişi öldü , 400'den fazla kişi yaralandı .

nun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede , . Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



