İsrail ordusu: İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendi

Kudüs'te İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi.

İsrail Ordusunun Uyarıları

Alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı. Cep telefonlarında acil durum alarmları çaldı.

çaldı. Füzelerin ilerlediği istikamette, özellikle İsrail'in kuzeyinde saldırı alarmları duyuldu.



