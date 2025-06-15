Kaynak kıvılcımıyla orman yandı: 1 tutuklama

İzmir'in Foça ilçesinde, kaynak yaparken çıkan kıvılcımların orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden biri tutuklandı.

Olay, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi ve yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma, yangının çıkış nedenini ve sorumluları kısa sürede tespit etti.

Olayın Gelişimi

Yeniköy Mahallesi 'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin olarak M.E, Ö.O, O.Y. ve S.G.O. gözaltına alındı.

'nde dün çıkan orman yangınına ilişkin olarak ve gözaltına alındı. Şüphelilerden, kaynak makinesini kullandığı iddia edilen S.G.O. tutuklandı.

tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi.

Soruşturma ve Sonuç

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle yürüttü. Kaynak yapan dört şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ve sorumluların tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.



