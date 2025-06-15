Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Erzurum'un Tekman ilçesinde mutfakta elektrik akımına kapılan 4 çocuk annesi Zeynep Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 21:15, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 21:17
Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Özer (37), evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden aile bireyleri, hemen müdahale ederek Özer'i ilçedeki devlet hastanesine götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın Detayları
- Zeynep Özer, evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı.
- Aile bireyleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.
- Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aile Durumu
Ölen kadının evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.