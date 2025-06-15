Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Özer (37), evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden aile bireyleri, hemen müdahale ederek Özer'i ilçedeki devlet hastanesine götürdü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Detayları

Zeynep Özer , evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı.

, evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı. Aile bireyleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aile Durumu

Ölen kadının evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.



