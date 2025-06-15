15 yaşındaki çocuğun kafasına scooter düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, arkadaşı ile birlikte denize girmek için Konyaaltı'na gelen ve isminin Emirhan olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk, evlerine dönmek için varyantın yan kısmında bulunan eski merdivenler bölümünden yukarı çıkmaya başladı. Dik merdivenlerden yukarı çıkan iki arkadaş, yolun yarısında durarak sahili izlemeye başladı. Bu sırada, 15 yaşındaki Emirhan'ın kafasına varyantın üst kısmından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan kiralık scooter düştü. Acı içinde yere yığılan gencin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti.

Olayın Gelişimi

Başına scooter düştü: Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirildi.

Olayın ardından durum 'ne bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansa taşınan genç, ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü Tanığının Açıklamaları

Yaşananlara şahit olan Veli Tokalar isimli genç, "İki arkadaş burada oturuyordu. Yaklaşık 10-15 metre yukarıdan bir scooter Emirhan isimli çocuğun başına düştü. Başında 3-4 santimetre yarılma vardı, kendisine ilk müdahaleyi vatandaşlarla birlikte yaptık. Sağlık ekiplerine haber verdik, ambulans gelene kadar şuurunu açık tutmaya çalıştık. Sağlık ekipleri kendisini hastaneye götürdüler. Daha önce de benzer olaylar yaşandı, buraya bir önlem alınabilir" dedi.

Polis Soruşturması

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.



