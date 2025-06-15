Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki Abdurrahman Efe Hekimoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Ayanoğlu Mahallesi'nde gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu acı olay, özellikle Babalar Günü'nde yaşanması nedeniyle ailede derin bir üzüntüye yol açtı.

Kaza Detayları

Yavuz K. yönetimindeki 07 ES 904 plakalı otomobil ile Abdurrahman Efe Hekimoğlu 'nun kullandığı 48 AUR 888 plakalı motosiklet çarpıştı.

yönetimindeki ile 'nun kullandığı çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Babanın Acı Feryadı

Kaza yerine gelen Hekimoğlu'nun babası, sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde, "Defalarca motosiklete binmemesi için uyardım, 'oğlum binme' dedim. 'En güzel arabayı alırım ben sana' dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi." ifadelerini kullandı. Uzun süre motosikletin yanında oturan baba, gencin arkadaşları tarafından sakinleştirildi.



