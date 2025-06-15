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Polis evinde ölü bulundu

Fatih'te intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G., evinde ölü olarak bulundu. Polisin evinde yapılan aramada poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedine ulaşıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 22:14, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 22:26
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Fatih'te yaşanan olayda, polis memuru Semih G. evinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, evde poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Bu gelişme, olayın boyutunu daha da karmaşık hale getirdi. Olay yerine gelen ekipler, doğalgaz kokusu nedeniyle çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve Semih G.'yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayın Gelişimi

  • Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
  • Polis memuru Semih G.'den haber alamayan meslektaşları durumu ihbar etti.
  • Polis ekipleri eve geldiklerinde doğalgaz kokusu aldı ve çilingir yardımıyla içeri girdi.
  • Evde Semih G.'nin cansız bedeni bulundu ve sağlık ekipleri ölümünü tespit etti.

Evde Bulunan Parçalanmış Ceset

  • Olay yeri incelemesinde, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı, parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu.
  • Cesedin kafasının olmadığı ve kime ait olduğunun henüz belirlenemediği açıklandı.
  • Polis ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Soruşturma ve Otopsi Süreci

  • Semih G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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