İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler yeniden Hatay semalarında görüldü

Bu olay, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

İran tarafından İsrail 'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarında yeniden görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gökyüzünde hareket eden parlak cisimler dikkat çekti.

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