Yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı

Polis evinde ölü bulundu
Polis evinde ölü bulundu
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı

Trabzon'un Demirkapı yaylasında 75 kişilik dağcı grubu sis ve yağmur nedeniyle kayboldu. Ekipler, zorlu koşullarda arama çalışması yürütüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 22:49, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 22:50
Yazdır
Yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı

Trabzon'un Demirkapı Yaylası'nda 75 kişilik bir dağcı grubu kayboldu. Olay, Çaykara ilçesinin Demirkapı yaylası göller bölgesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde araçlarla Uzungöl'ün yukarısındaki göller bölgesine giden grup, yürüyüş sonrası dönüşe geçti. Ancak yağmur ve sis nedeniyle, Demirkapı yaylası ile Bayburt il sınırlarına yakın bir noktada dönüş yolunu kaybettiler.

Olayın Gelişimi

  • 75 kişilik dağcı grubu, sabah saatlerinde göller bölgesine ulaştı.
  • Yürüyüş sonrası dönüş yolunda yağmur ve sis nedeniyle kayboldu.
  • Telefonla yardım çağrısı yapmalarına rağmen, konum bilgisi veremediler.
  • Gönüllü korucuların desteğiyle grubun yeri tespit edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye hareket eden jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2-3 saatlik yolculuk sonunda dağcı grubuna ulaştı. Dağcılar, gönüllü korucular, jandarma ve AFAD ekipleri eşliğinde güvenli şekilde dönüşe geçti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber