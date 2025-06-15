Yaylada kaybolan 75 kişilik dağcı grubuna ulaşıldı

Trabzon'un Demirkapı Yaylası'nda 75 kişilik bir dağcı grubu kayboldu. Olay, Çaykara ilçesinin Demirkapı yaylası göller bölgesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde araçlarla Uzungöl'ün yukarısındaki göller bölgesine giden grup, yürüyüş sonrası dönüşe geçti. Ancak yağmur ve sis nedeniyle, Demirkapı yaylası ile Bayburt il sınırlarına yakın bir noktada dönüş yolunu kaybettiler.

Olayın Gelişimi

75 kişilik dağcı grubu , sabah saatlerinde göller bölgesine ulaştı.

, sabah saatlerinde göller bölgesine ulaştı. Yürüyüş sonrası dönüş yolunda yağmur ve sis nedeniyle kayboldu.

nedeniyle kayboldu. Telefonla yardım çağrısı yapmalarına rağmen, konum bilgisi veremediler .

. Gönüllü korucuların desteğiyle grubun yeri tespit edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye hareket eden jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2-3 saatlik yolculuk sonunda dağcı grubuna ulaştı. Dağcılar, gönüllü korucular, jandarma ve AFAD ekipleri eşliğinde güvenli şekilde dönüşe geçti.



