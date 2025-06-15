Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada hareketsiz bir kişi bulundu. Yapılan incelemede şahsın uzman jandarma İ.A. olduğu belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 23:46, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 23:55
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş, ağaçlık bölgede hareketsiz halde bir kişiyi fark etti ve durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın Detayları
- Kimlik tespiti sonrasında, hayatını kaybeden kişinin uzman jandarma İ.A. olduğu öğrenildi.
- Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililerden Açıklama
Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.