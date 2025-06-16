16 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.
(Ankara/11.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyecek, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00-11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Entegre Orman Yangını Yönetimi için Uluslararası İş Birliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Ticaret Fuarı Açılışı'na ve Türkiye - Venezuela Ticaret Forumu'na katılacak.
(İstanbul/10.30-14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'ta düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
(Tiran)
2- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.
(Kudüs/Tahran)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Resim ve Heykel Müzesi'nde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. Yıl Dönümü Programı'na katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.00)
2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. A Grubu'nda Palmeiras-Porto ve B Grubu'nda Botafogo-Seattle Sounders müsabakaları yapılacak.
(East Rutherford/01.00/Seattle/05.00)