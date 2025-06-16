Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Sponsorlu İçerik
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde terörsüz Türkiye süreci, İran-İsrail gerilimi ve ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılıyor. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 07:28, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 07:34
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Terörsüz Türkiye Sürecinde Son Durum

Kabinede, ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son aşama değerlendirilecek. Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.

Dış Politikadaki Gelişmeler

  • Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltti.
  • Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik yanıt vereceği toplantıda değerlendirilecek.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.

Ekonomideki Son Durum

Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yaklaşan emekli ve memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber