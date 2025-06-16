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Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağış uyarısında bulundu. Hangi illerde yağış var, hava nasıl olacak? Detaylar burada.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 08:25, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 08:27
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Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 16 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

  • BALIKESİR: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir.

  • İZMİR: 33°C, az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 33°C, az bulutlu ve açık
  • UŞAK: 27°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

  • ADANA: 34°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ANTALYA: 35°C, az bulutlu ve açık
  • HATAY: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

  • ANKARA: 25°C, parçalı ve az bulutlu
  • ÇANKIRI: 24°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

  • BOLU: 22°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE: 27°C, parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP: 27°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Orta Karadeniz bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

  • AMASYA: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE: 23°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu; Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir.

  • ERZURUM: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • KARS: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA: 30°C, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

  • DİYARBAKIR: 34°C, az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 31°C, az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 32°C, az bulutlu ve açık

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