18 İlde DEAŞ Operasyonunda 39 Şüpheli Gözaltına Alındı

18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da DEAŞ operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonların Detayları

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken; şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Ele Geçirilen Materyaller

Çok sayıda örgütsel doküman

Dijital materyal

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz."