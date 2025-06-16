Trump'tan kurumlara göçmen politikaları için talimat: İşi bitirin

Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu
Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Sponsorlu İçerik
Motorine Zam Bekleniyor
Motorine Zam Bekleniyor
Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem
Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içerikli habere yalanlama
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan kurumlara göçmen politikaları için talimat: İşi bitirin

ABD Başkanı Donald Trump, bazı büyük şehirlerdeki protestolara rağmen ülkedeki göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaştırılması emrini verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 09:11, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 09:12
Yazdır
Trump'tan kurumlara göçmen politikaları için talimat: İşi bitirin

Trump, başta Los Angeles olmak üzere büyük şehirlerde yönetimin göçmen politikalarını eleştirmek için yapılan gösterilere ilişkin Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) "tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu" düzenlediğini savunan Trump, "Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Trump, ICE görevlilerine, "tarihteki tek ve en büyük toplu sınır dışı etme programını uygulamak için ellerinden geleni yapma" emri verdi.

Bunun için Los Angeles, Chicago ve New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Trump, bu şehirlerdeki Demokrat politikacıları, düzensiz göçmenleri kullanarak "seçmen kitlelerini artırmakla" ve "ABD vatandaşlarının işlerini ve fırsatlarını çalmakla" suçladı.

Trump, federal hükümetin, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalarını devam ettireceğini bildirerek, ICE, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil olmak üzere bazı kurumlara "İşi bitirin." talimatı verdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber