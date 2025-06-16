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Motorine Zam Bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da zamlanıyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1.7 lira zam yapılması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 09:44, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 09:50
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Motorine Zam Bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına zam beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi gelen zamla birlikte İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.

Son olarak motorine 14 Haziran Günü 1,49 Kuruş zam gelmişti.

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