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Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 9.308,75 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 10:10, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 10:11
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Borsa haftaya yatay başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,14 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.308,75 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 azaldı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,01 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, bugün açıklanacak nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin ederken, cari işlemler açığının 2025'te 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra perakende satışlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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