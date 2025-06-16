YKS Sınavı Oturumları ve Soru Dağılımı Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirilecek. 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü uygulanacak. AYT sabah, YDT ise öğleden sonraki oturumda gerçekleştirilecek.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında ise 15.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

YKS Oturumları ve Süreleri

TYT: 21 Haziran Cumartesi, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

21 Haziran Cumartesi, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara süre verilecek. AYT: 22 Haziran Pazar, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

22 Haziran Pazar, saat 10.15'te başlayacak ve sürecek. YDT: 22 Haziran Pazar, saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre tanınacak.

TYT Soru Dağılımı

Türkçe testi: 40 soru

40 soru Sosyal bilimler testi: Tarih: 5 Coğrafya: 5 Felsefe: 5 Din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe: 5

Temel matematik testi: 40 soru

40 soru Fen bilimleri testi: Fizik: 7 Kimya: 7 Biyoloji: 6



AYT Soru Dağılımı

"Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi: 40 soru Türk dili ve edebiyatı: 24 Tarih-1: 10 Coğrafya-1: 6

40 soru Sosyal bilimler-2 testi: 40 soru Tarih-2: 11 Coğrafya-2: 11 Felsefe grubu: 12 Din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe: 6

40 soru Matematik testi: 40 soru

40 soru Fen bilimleri testi: 40 soru Fizik: 14 Kimya: 13 Biyoloji: 13

40 soru

YDT Soru Dağılımı ve Diller

Sınav süresi: 120 dakika

120 dakika Soru sayısı: Toplam 80 soru

Toplam 80 soru Diller: Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça

Sınava Giriş ve Sonuçlar

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

YKS sonuçları, 28 Temmuz 2025'te açıklanacaktır.