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Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, savcılık mütalaasında hem hapis cezası hem de kamu görevinden men talep edildi. Duruşma, İmamoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 10:53, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 10:54
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Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de izleyici olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu belirtti.

Mütalaada Talep Edilen Cezalar

Mütalaada, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kamu görevinden yoksun bırakılma maddesinin de uygulanması talep edildi.

Duruşmanın Seyri

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.

İddianame Detayları

  • Başsavcı Akın Gürlek, "mağdur" sıfatıyla iddianamede yer aldı.
  • İmamoğlu'nun panelde yaptığı konuşmada suç içeriklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
  • Gürlek'in geçmişte terör suçlarına bakan mahkemelerde başkanlık yaptığı ve çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiği belirtildi.
  • Gürlek'in kimlik bilgileri ve fotoğrafının sosyal medya ve basında yayımlandığı, tehdit edildiği vurgulandı.
  • İmamoğlu'nun konuşmasında Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, tehdit içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.
  • İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişi hakkında gerçeğe aykırı şekilde açıklama yaparak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği iddia edildi.
  • İki olay bir arada değerlendirildiğinde, İmamoğlu'nun görev konumunu kullanarak yargı organları üzerinde baskı oluşturmayı ve partisinin lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

Cezai Talepler

İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin uygulanması talep ediliyor.


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