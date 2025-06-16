Orman Yangınlarına Karşı En Geniş Hava Filosu ile Mücadele

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede ülke tarihinin en geniş hava filosuna sahip olduklarını vurgulayarak, 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanların sürekli izlendiğini ve kontrol edildiğini belirtti. Bu araçlar, 4.796 yangın havuzu ve göletten hızlıca su alabiliyor ve yangınlara anında müdahale edebiliyor. Ankara'da düzenlenen Entegre Orman Yangını Yönetimi İçin Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı'nda konuşan Yumaklı, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha yakıcı hissedildiğini ifade etti.

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar

Orman yangınlarının sosyal, ekonomik, ekolojik ve stratejik sonuçları olan küresel bir tehdit niteliği taşıdığına dikkat çeken Yumaklı, ülkeler arası iş birliği ile bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini vurguladı. Türkiye'nin, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla yangınla mücadelede bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline geldiğini belirtti. Yapay zeka destekli karar destek sistemleri ve insansız hava araçlarının kullanımı gibi yenilikçi yaklaşımlar devreye alınmış durumda.

İklime Dirençli Ormancılık Projesi

Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli İklime Dirençli Ormancılık Projesi, ormancılık tarihinin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu proje kapsamında 14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürütülecek ve yaklaşık 7 milyon vatandaş doğrudan veya dolaylı olarak projeden etkilenecek.

Yeni Destek Mekanizmaları ve Orman Okulları

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası orman köylülerine yönelik 16.500 haneyi kapsayan destek paketleri uygulanacak.

uygulanacak. Kadınlar için mikro girişimcilik destekleri sunularak yerel ekonomiye katılımları teşvik edilecek.

Genetik laboratuvarlar ve biyobankalar ile iklime dirençli ağaç türleri geliştirilecek.

Sayısal telsiz altyapısıyla afet anında 14 il arasında kesintisiz iletişim sağlanacak.

sağlanacak. Çocuklara ve gençlere yönelik orman okulları kurulacak.

Erken Müdahale ve Kara Gücü

Orman yangınlarında erken müdahalenin önemi vurgulanırken, son 23 yılda ilk müdahale süresi 40 dakikadan 11 dakikaya düşürüldü. Kara gücünde ise bu yıl 25 bin personel, 1.786 arazöz ve 2.742 ilk müdahale aracı ile yangınlara hazır olunduğu belirtildi.

Uluslararası Etkinlikler ve Çalıştaylar

Avrupa Orman Haftası kutlamaları 20-24 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sonrasında ise Orman Yangınlarına Hazırlık ve Yenilikçi Teknolojiler Etkinliği düzenlenecek. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Dünya Bankası ile yürütülen projenin faydalarına değinerek, çalıştayda orman yangınlarının yönetimi konusundaki farklı bakış açılarının faydalı sonuçlar ortaya koyacağını belirtti.



