Otomobil ile Ticari Araç Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza, sabah saatlerinde Aladağ köyü yakınlarında gerçekleşti. Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki 17 AGU 684 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı 17 EY 439 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın Detayları

Kaza, sabah saatlerinde Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi.

yakınlarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü Erol Uysal ve annesi Hatice Uysal olay yerinde yaşamını yitirdi.

ve annesi olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma ve İnceleme

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra cenazeler hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



