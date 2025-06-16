HSK'da görev dağılımı belli oldu: Daire başkanları ve üyeleri belirlendi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), yeni üyelerin göreve başlamasının ardından gözler Genel Kurul'a çevrilmişti. Yapılan seçimle birlikte HSK daire başkanlıkları ve üyelik görev yerleri belli oldu. Genel Kurulda yapılan oylamada HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve aynı zamanda HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu seçildi.
HSK'nın yeni üyeleri görevine başladı
HSK'ya seçilen 9 yeni üyenin göreve başlamasının ardından, HSK Genel Kurulu toplandı. Yargı camiasının merakla beklediği görev dağılımı resmiyet kazandı.
Birinci ve İkinci Daire üyeleri ile başkanları belli oldu
Seçim sonucunda HSK Birinci Daire üyeliklerine şu isimler getirildi:
- Bülent Küfüdür
- Hakan Yüksel
- Havvanur Yurtsever
- Sait Özdemir
- Turan Kuloğlu
İkinci Daire üyeliklerine ise şu isimler seçildi:
- Cengiz Aydemir
- Alişan Tiryaki
- Çetin Arslan
- Fuzuli Aydoğdu
- Serdar Ateş
- Seyfi Han
Genel Kurulda yapılan oylamada HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve aynı zamanda HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu seçildi.
Adalet Bakanı Tunç'tan tebrik mesajı
Görev dağılımının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni daire başkanlarına ve üyelere başarılar dileyerek, "Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.