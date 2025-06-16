Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatında tarih netleşiyor
Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) alımı kapsamında yapılan yazılı sınavın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınavı geçen adaylar ise şimdi gözlerini mülakat sürecine çevirdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 12:44, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 12:46
Mülakatlar için takvim belli olmaya başladı
Adayların en çok merak ettiği konuların başında, mülakatların hangi tarihlerde yapılacağı geliyor. Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatlarının Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başı arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.