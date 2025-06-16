YKS'de En Genç Aday 15, En Yaşlı Aday 81 Yaşında

2025-YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek ve bu sınava 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260'ı erkek olmak üzere toplamda 2,5 milyonun üzerinde aday katılacak. Sınavın en genç adayı 15, en yaşlı adayı ise 81 yaşında. Sınav, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav Oturumları ve Katılım Sayıları

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 2 milyon 560 bin 649 aday

2 milyon 560 bin 649 aday Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 1 milyon 721 bin 60 aday

1 milyon 721 bin 60 aday Yabancı Dil Testi (YDT): 215 bin 448 aday

YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1.028 ve Rusça'dan 735 aday katılacak. Sınavda ilk kez bazı ilçelerde de uygulama yapılacak.

Sınav Merkezleri ve Salonlar

TYT: 7 bin 848 bina, 143 bin 213 salon

7 bin 848 bina, 143 bin 213 salon AYT: 5 bin 78 bina, 93 bin 793 salon

5 bin 78 bina, 93 bin 793 salon YDT: 988 bina, 10 bin 424 salon

Aday Profili ve Okul Türleri

Anadolu lisesi: 1 milyon 167 bin 791 aday

1 milyon 167 bin 791 aday Meslek lisesi: 545 bin 582 aday

545 bin 582 aday Açık öğretim lisesi: 362 bin 484 aday

362 bin 484 aday İmam hatip lisesi: 198 bin 536 aday

198 bin 536 aday Fen lisesi: 98 bin 535 aday

98 bin 535 aday Diğer lise türleri: 187 bin 721 aday

Lise son sınıfta bulunan aday sayısı: 840 bin 1. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 959. Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 371, mezun olan aday sayısı ise 218 bin 314.

Sınava İlk Kez Katılanlar ve Muafiyetler

İlk kez sınava giren aday sayısı: 976 bin 697

976 bin 697 Sınav ücretinden muaf tutulan şehit ve gazi yakınları ile gaziler: 12 bin 94 aday

Engelli Adaylar İçin Düzenlemeler

TYT'ye katılan engelli aday: 12 bin 607

12 bin 607 AYT'ye katılan engelli aday: 8 bin 352

8 bin 352 YDT'ye katılan engelli aday: 1.094

Engelli adaylar için erişilebilir binalar ve uygun sınav salonları sağlanıyor; talepleri doğrultusunda görevli atamaları yapılıyor.

Sınav Güvenliği ve Lojistik Bilgiler

Basılan kitapçık sayısı: 4,5 milyondan fazla, yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı.

4,5 milyondan fazla, yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. Sınav evraklarının taşınmasında kullanılan araçlar: Şehirler arası: 528, şehir içi: 6 bin 510.

Şehirler arası: 528, şehir içi: 6 bin 510. Sınav güvenliği için görev yapan personel: Toplamda üç oturumda 52 bin 562 emniyet personeli, 9 bin 598 dedektör, 93 bin 718 kamera.

Sınavda Görev Alacak Personel Sayıları

Tüm oturumlarda toplam görevli: 592 bin 272 kişi

592 bin 272 kişi TYT'de görevli: 333 bin 836 kişi

333 bin 836 kişi AYT'de görevli: 226 bin 138 kişi

226 bin 138 kişi YDT'de görevli: 32 bin 298 kişi

Sürecin güven içinde tamamlanması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışılıyor.



