Merkez Bankası anketine göre Temmuz'daki memur zammı netleşiyor

2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşiyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran için beklenen enflasyon oranı 1,61 oldu.

MB anketine göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,32 olacak

TÜİK'in yayımladığı Mayıs 2025 verilerine göre beş aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde öngörüldüğü gibi enflasyonun yüzde 1,61 çıkması durumunda, altı aylık kümülatif enlasyon 16,95 olacak, ilk altı ayda alınan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı düşüldüğünde enflasyon farkı yüzde 10,32'ye ulaşacak. Bu fark, memurların taban maaşlarına yansıtılacak.

Temmuz zammı kümülatif olarak yüzde 15,84 olacak

Toplu sözleşme gereğince Temmuz ayında memurlara ayrıca yüzde 5 oranında zam yapılacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde öngörüldüğü gibi Haziran ayında yüzde 1,61 enflasyon çıkması halinde kümülatif zam oranı, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 15,84'e ulaşacak.

Temmuz'da SSK ve Bağkur Emekli zammı ne kadar olacak

SSK ve Bağkur emeklileri yılın ilk yarısında oluşan zam kadar emekli zammı almaktadır. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde öngörüldüğü gibi Haziran ayında yüzde 1,61 enflasyon çıkması halinde Bağkur ve SSK emeklileri yüzde 16,95 zam alacak