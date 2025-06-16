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Edirne'de Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı

Edirne'de şehir içi minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 13:35, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 13:35
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Edirne'de Minibüsün Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı

Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.D.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza Detayları

  • Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
  • Minibüsün plakası: 22 M 0083
  • Bisikletli çocuk: 12 yaşındaki A.D.
  • Sürücü: B.Ö.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler

  • Sağlık ekipleri
  • Polis ekipleri
  • İtfaiye ekipleri

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.


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