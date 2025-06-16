745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı

Zincirin ilk halkası olan aracı firma, kirazı üreticiden 40 TL'ye alıp markete yaklaşık %450 karla, 220 TL'ye satıyor. Market ise üzerine %200 oranında kar ekleyerek satış fiyatını 745 TL'ye çıkarıyor.

"Bunlar milletle dalga geçiyor"

Sosyal medyada büyük tepki toplayan fiyatlara kullanıcılar "Milletle alay ediyorlar", "Bu kar marjı değil, fırsatçılık" gibi yorumlarla tepki gösterdi. Tüketiciler, hem üreticinin hakkını alamadığını hem de vatandaşın fahiş fiyatlara mecbur bırakıldığını vurguladı.

künye sorgulaması ve Denetim çağrısı

Uzmanlar, bu tür fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret Bakanlığı'nın daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirtiyor. Tüketiciler market raflarındaki künyeleri Ticaret Bakanlığının edevlet üzerindeki uygulamasından sorgulayarak üreticilerin, aracıların ve firmaların fiyatlarını görebiliyor