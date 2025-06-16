Bişkek'te Açılan Bilim Merkezi Çocuklara Bilim Aşılıyor

"Bilim Bişkek" Merkezi, TİKA, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı ve Kırgızistan Milli Üniversitesi işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulmuştur. Bu merkez, çocukların bilimle iletişimini güçlendirmeyi ve onların teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay alanlarında gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Modern teknolojiyle donatılan ve üç kattan oluşan merkezde spor alanı ile otopark da yer almaktadır.

Merkezin Amaçları ve Eğitim İçeriği

Bilim Bişkek Merkezi, hayal kuran ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürebilen gençleri yetiştirmek için önemli bir adım olarak görülmektedir. Merkezde 5 atölye bulunmakta olup, 6-14 yaş aralığındaki Kırgızistanlı çocuklara eğitim verilmektedir. Amaç, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini ortaya çıkarmaktır.

Merkezde Sunulan Eğitimler

Kısa dönem eğitimler ile çocukların teknolojiye ilgisi artırılmakta ve merakları uyandırılmaktadır.

Uzun dönem eğitim kurslarına öğrenci alımı için hazırlıklar yapılmaktadır.

Uzun dönem deneyap eğitim kursları Eylül ayında başlayacak ve öğrenciler sınavla alınacaktır.

başlayacak ve öğrenciler sınavla alınacaktır. Eğitim süresi 3 yıl olarak planlanmıştır.

olarak planlanmıştır. Deneyap programında; yapay zeka, mobil uygulama, robotik kodlama, yazılım, tasarım, yeşil enerji gibi konularda eğitim verilecektir.

Kendi teknoloji takımını kuran öğrenciler, ileride TEKNOFEST'teki yarışmalara katılma fırsatı bulacaktır.

Açılış ve Katılımcılar

Merkezin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2024'te Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılmıştır. TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, öğrencilerin merkezdeki atölyelerde teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek projelerini hayata geçirme fırsatı bulacaklarını belirtmiştir.

Eğitim Süreçleri ve Hedefler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Kırgızistan Temsilcisi ve Bilim Bişkek Müdürü Dr. Sancar Altımışev, kısa dönem eğitimlerin ardından uzun dönem kurslara geçileceğini ve bu kurslarda öğrencilerin sınavla seçileceğini ifade etmiştir. Amaç, geleceğin mühendislerini hazırlamak ve onların uluslararası yarışmalarda başarı elde etmelerini sağlamaktır.



