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Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Haftaya yatay başlayan dolar, günü 39,39 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 17:31, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 17:31
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Dolar haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları39,437039,438039,389039,3900
Avro45,536045,537045,770045,7710
Sterlin53,510053,530053,680053,6900
İsviçre frangı48,590048,600048,720048,7300
ANKARA
ABD doları39,407039,487039,359039,4390
Avro45,496045,576045,730045,8100
Sterlin53,450053,660053,620053,8300

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