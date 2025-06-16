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Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda

Bedelli askerlik yapmayı planlayanlar için kritik tarih yaklaşıyor. Şu anda 243 bin lira olan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2025 itibarıyla 277 bin liraya yükselecek. Zam öncesi başvuruda bulunmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 15:43, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 15:45
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Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda

Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte artacak. Şu anki ücretle başvuru yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Bedelli askerlik yapmak isteyenler için Temmuz ayı kritik bir dönemeç olacak. Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bedelli askerlik ücretine de zam geliyor. Halihazırda 243 bin 13 lira 44 kuruş olan bedelli askerlik tutarı, Temmuz itibarıyla artacak.

Yoklama kaçağı ve bakaya durumda olanlar için ise bu ücrete ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş daha ödenmesi gerekiyor.

Bedelli askerlik başvurusu yapanların, başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemeyi tamamlaması şart. Ancak 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp ödeme işlemini tamamlayanlar, mevcut bedelli askerlik tutarından faydalanabilecek.

1 Temmuz 2025 ve sonrasında ödeme yapacak olanlar ise yeni açıklanacak tutar üzerinden ödeme yapmak zorunda kalacak.

Son belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 iken, bedelli askerlik ücretinin hesaplandığı formüle göre bu katsayı ile 240.000 rakamının çarpılması sonucu mevcut tutar elde ediliyor.

Önümüzdeki dönemde 5 aylık memur maaş zammı yüzde 14 olarak hesaplandığında katsayının 1.15431384'e yükselmesi bekleniyor. Bu durumda bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 277 bin 35 liraya çıkması öngörülüyor.

Ancak nihai tutar, Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda şekillenecek. Güncel ve kesin bilgiler ise Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşılacak.

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