'Polis ile Sürücü Arasında Kavga' Görüntülerine Soruşturma
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası, polis memuru ile sürücü yakınları arasında çıkan yumruk yumruğa kavga görüntüleri üzerine adli ve idari soruşturma başlattı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan bir polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. Olay, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi. Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru, mesai sonrası özel aracıyla bir otomobille çarpışarak maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından polis memuru ve sürücü yakınları arasında tartışma çıktı.
Kaza Sonrası Yaşananlar
Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsünün yakınları ile polis memuru arasında çeşitli olaylar yaşandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tarafların karşılıklı olarak şikayetçi oldukları belirtildi.