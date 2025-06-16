'Polis ile Sürücü Arasında Kavga' Görüntülerine Soruşturma

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan bir polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi. Olay, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi. Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru, mesai sonrası özel aracıyla bir otomobille çarpışarak maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından polis memuru ve sürücü yakınları arasında tartışma çıktı.

Kaza Sonrası Yaşananlar

Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsünün yakınları ile polis memuru arasında çeşitli olaylar yaşandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tarafların karşılıklı olarak şikayetçi oldukları belirtildi.



