Türkiye'ye 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Para ve Vergi Düzenlemelerine Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de
Para ve Vergi Düzenlemelerine Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Sponsorlu İçerik
Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü
Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü
Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda
Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda
Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam
Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam
745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı
745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı
Bolat: Cari işlemler hesabı fazla verme eğilimine girecek
Bolat: Cari işlemler hesabı fazla verme eğilimine girecek
Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatında tarih netleşiyor
Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatında tarih netleşiyor
HSK'da görev dağılımı belli oldu: Daire başkanları ve üyeleri belirlendi
HSK'da görev dağılımı belli oldu: Daire başkanları ve üyeleri belirlendi
Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu
Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu
Motorine Zam Bekleniyor
Motorine Zam Bekleniyor
Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem
Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'ye 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk dört ayında 3,3 milyar dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 16:53, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 16:57
Yazdır
Türkiye'ye 3,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, nisan ayında Türkiye'ye 408 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk dört ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13'lük artış kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 278 milyar doları aştı.

Nisanda toplam UDY'nin 327 milyon doları borçlanma araçları, 140 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla oluştu. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 494 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, nisandaki toplam UDY girişi 408 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

- En fazla yatırım bankacılık alanında gerçekleşti

Nisanda toplam yatırım sermayesi girişleri 435 milyon dolar olurken, 93 milyon dolarlık yatırım girişiyle "finans ve sigorta faaliyetleri" yüzde 21,4'lük bir pay aldı. Spesifik olarak 93 milyon dolarlık yatırımın 65 milyon dolarlık kısmı bankacılık alanında oldu.

Tekstil ve giyim eşyaları imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 21,1'ini çekti.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 11 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

- Nisanda en fazla uluslararası yatırım Hollanda ve BAE'den geldi

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in dördüncü ayında yüzde 48'lik pay aldı. Aynı ay içerisinde Orta Doğu ülkeleri yüzde 18'lik paylarıyla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Nisanda ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 28 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 17 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 10 ile Birleşik Krallık (BK), yüzde 8 ile Fransa ve yüzde 7 ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Yılın ilk dört ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke 610 milyon dolarlık yatırımıyla Kazakistan, 311 milyon dolarlık yatırımıyla Hollanda ve 201 milyon dolarlık yatırımıyla ABD oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber