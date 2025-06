Aylıksız izin süresinin görevde yükselmede sayılmaması hukuka uygun bulundu

Davacı: Eşitler arasında ayırım yapılmıştır



657 sayılı Kanun'un Geçici 42. maddesi ile dava konusu Yönetmelik'in 4/1-(g) maddesinin, Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı olduğu, Anayasa'nın açık hükmü karşısında gerek dava konusu düzenleyici işlemin gerekse bireysel işlemin haklı bir nedene dayandığını ileri sürmenin mümkün bulunmadığı, zira, askerlik yapan erkek memurla doğum yapan kadın memur arasında fark yaratıldığı, halbuki Devletin eşitlik sağlamakla yükümlü olduğu,

657 sayılı Kanun'un 108. maddesinde, askerlik nedeniyle ücretsiz izin kullanımı ile doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanımı arasında ayrım yapılmamış olmasına karşın; Geçici 42. maddesinde eşitler arasında ayrım yapıldığı ve anılan Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aylıksız izin kullananların haklarının ihlal edildiği,

Dava konusu düzenleyici işlemin, bir an için mesleki tecrübe gerekçesiyle konulduğu varsayılsa dahi, aynı durum ve şartlar askerlikte geçen süreler için de geçerli olduğundan, çalışan eşitler arasında ayrım yapılmıştır.

Danıştay Savcısı: Düzenleme hukuka uygundur



Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 6. maddesinde, Kurumların atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerinin, Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek, kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirleneceğinin belirtilmiş olması ve böylelikle kamu hizmetinde fiilen çalışılan sürelerin dikkate alınmasının öngörülmüş olması karşısında; fiilen yürütülen kamu hizmetinin hizmet süresi olarak kabul edilmesi sonucunu doğuran dava konusu Yönetmelik hükmünde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi; Yönetmelik'in ''Görevde yükselme suretiyle atanma'' başlıklı 16. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, ''(2) Başarı puanlarında eşitlik olması durumunda hizmet süresi fazla olana öncelik verileceği yolundaki kurala uygun olarak sadece başarı puanlarında eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilmesine yönelik olarak tesis edilen bireysel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Danıştay'da aynı minvalde karar verdi



Dava konusu düzenleyici işlem ile; toplam hizmet süresinin hesabında, muvazzaf askerlik hizmeti de dahil olmak üzere, fiilen yürütülen kamu hizmeti süresinin dikkate alınacağı düzenlenmiş olup, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca tesis edilen ve kamu hizmetinde, fiilen daha uzun süre bulunmuş olan, tecrübeli personelin daha kıdemli sayılması sonucunu doğuran düzenlemede, üst hukuk normlarına, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

DAVANIN KONUSU:



Davalı idarede havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı olarak görev yapan ve Şef (AIM) ve Uzman Pozisyonu Görevde Yükselme Sınavına giren davacı tarafından;

1- 22/06/2022 günlü, "Başarı Sıralamasına İlişkin İtiraz" konulu başvurusunun reddine ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin,

2- Anılan işlemin dayanağı olan ve 09/02/2015 günlü, 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinin iptali ile Devlet Memurları Kanunu'nun Geçici 42. maddesinde yer alan ''bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra'' ibaresinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:



Davacı tarafından;

11/07/2007 tarihinden itibaren AIM memuru/uzmanı olarak görev yaptığı,

2021 yılı Mayıs ayında yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda, aynı puanı aldığı halde, A. Y. isimli adayın görevde yükselmeye hak kazandığının ilan edildiği, A. Y.'nin itfaiye memuru olarak göreve başladığı ve sadece 2,5 yıl AIM memuru olarak görev yaptığı,

Davalı idare bünyesinde göreve başlama tarihi daha eski olmasına karşın, iki kez doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanmış olmasından ötürü, A. Y.'nin toplam hizmet süresinin daha fazla olduğu değerlendirilerek, adı geçen ilgilinin görevde yükselme suretiyle AIM şefi olarak atandığı,

Davalı idarenin görev ve hizmet sürelerini tanımlayan düzenlemeleri arasında çelişki bulunduğu; Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nin 22. maddesinde, AIM şefinin yeterlilik olarak en az 3 yıl kıdemi bulunan AIM memuru ile denk olduğu, 2 yıl kıdemi bulunan AIM memurunun asistan AIM memurlarının işbaşı eğitimine refakat etmesinin mümkün bulunmadığı düzenlendiği halde, dava konusu Yönetmelik'in 8/1-(h)-2 maddesi uyarınca 2 yıl kıdemi bulunan AIM memurlarının, AIM şefi olarak atanabildiği,

Hukuka aykırı olan dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI:



Davalı idare tarafından;

Askerlik hizmeti kamu hizmeti olduğundan, askerlikte geçen sürenin hizmet süresinden sayıldığı,

Meri mevzuat hükümleri çerçevesinde, doğum sebebiyle kullanılan ücretsiz iznin hizmet süresinden sayılmadığı; doğum nedeniyle aylıksız izin süresinin hizmet süresinden sayılması için 657 sayılı Kanun'un 68 maddesinin (B) bendi hükümlerinde değişiklik yapılması gerektiği,

Dava konusu bireysel işlem ile söz konusu işlemin dayanağı Yönetmelik hükmü hukuka uygun olduğundan, davanın reddinin gerektiği yolunda savunma yapılmıştır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:



Davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:



Davalı idarede havacılık bilgi yönetimi memuru olarak görev yapan davacı tarafından, görevde yükselme şeflik sınavında eşit puan aldığı personelin hizmet süresinin kendisininkinden fazla olması nedeniyle şef kadrosuna atanmasına karşı yaptığı başvurunun reddine ilişkin 11/08/2022 tarihli işlem ile 09/02/2015 günlü, 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinin iptali ve Devlet Memurları Kanunu'nun Geçici 42. maddesinde yer alan ''bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra'' ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmektedir.

Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA



Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra; davacı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Geçici 42. maddesinde yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra" ibaresinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülmüş ise de; Anayasa'nın 152. maddesinin 1. fıkrasında; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, uygulanacak kanun hükümlerini Anayasa'ya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, kanun hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabileceğinin düzenlendiği dikkate alındığında, uyuşmazlıkta uygulanma imkanı bulunmayan düzenlemeye ilişkin davacının Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek, gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:



Davalı idarede AIM uzmanı olarak görev yapan davacının, Görevde Yükselme Sınavı sonucunda kendisi ile aynı puanı alan A. Y. isimli personelin başarılı olduğunun ilan edilmesi üzerine yaptığı 22/06/2022 günlü itiraz başvurusunun; başarı puanlarında eşitlik olması durumunda, hizmet süresi fazla olanlara öncelik verilmek suretiyle başarı sıralamasının belirlendiğinden bahisle ... günlü, ... sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine, anılan işlem ile anılan işlemin dayanağı olan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinin iptali istemiyle incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:



HUKUKİ DEĞERLENDİRME:



I- Davacının, 09/02/2015 günlü, 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinin iptali istemi yönünden;

Dava konusu düzenleyici işlem ile; toplam hizmet süresinin hesabında, muvazzaf askerlik hizmeti de dahil olmak üzere, fiilen yürütülen kamu hizmeti süresinin dikkate alınacağı düzenlenmiş olup, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca tesis edilen ve kamu hizmetinde, fiilen daha uzun süre bulunmuş olan, tecrübeli personelin daha kıdemli sayılması sonucunu doğuran düzenlemede, üst hukuk normlarına, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

II- Davacının, 22/06/2022 günlü, "Başarı Sıralamasına İlişkin İtiraz" konulu başvurusunun reddine ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemi yönünden;

Davacının, 22/06/2022 günlü, "Başarı Sıralamasına İlişkin İtiraz" konulu başvurusunun reddine ilişkin ... günlü, ... sayılı davalı idare işleminin dayanağı olarak gösterilen, 09/02/2015 günlü, 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinin hukuka uygun bulunması karşısında, buna bağlı olarak tesis edilen dava konusu bireysel işlemde de hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:



Açıklanan nedenlerle;

1. 09/02/2015 günlü, 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ''Tanımlar'' başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde yer alan ''Aylıksız izinli geçen süreler hariç'' ibaresinin ve davacının, 22/06/2022 günlü, "Başarı Sıralamasına İlişkin İtiraz" konulu başvurusunun reddine ilişkin ... günlü, ... sayılı davalı idare işleminin iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE,

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam ... TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ....-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,

3. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 25/11/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.