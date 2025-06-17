Üniversite personeli aylardır mülakat bekliyor!
Çankırı Karatekin Üniversitesi idari personeli aylardır görevde yükselme ve ünvan değişikliği mülakat sınav sonucunu bekliyor!
Hatırlanacağı üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda devlet
üniversiteleri için açılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 10 Kasım
2024 tarihinde Anadolu Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Şef kadrolarına başvuran adaylar görevde yükselme yazılı sınavının üzerinden
yedi ay geçmesine karşın mülakatların yapılmamasından dolayı tepki göstermektedir.
Birçok üniversite yazılı sınav sonrası mülakatları yaparak ilgililerin atamalarını
dahi gerçekleştirirken, Çankırı Karatekin Üniversitesinin kendi personelini
mağdur etmesi son derece üzücüdür.
Yakın bir zamanda Rektör değişimi yaşanan üniversitede, yeni göreve atanan Prof. Dr. Mevlüt KARATAŞ'tan uzun süredir mülakatların yapılmasını bekleyen adaylara müjde vermesini bekliyoruz!