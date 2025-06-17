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YÖK idari personel becayiş işlemleri nasıl yürüyecek?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen idari personel becayiş işlemleri ile ilgili olarak eşleşen adayların meraklı bekleyişi sürüyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 10:00, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 08:50
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YÖK idari personel becayiş işlemleri nasıl yürüyecek?

Hizmet kollarına yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 34 üncü maddesi kapsamında başlatılan çalışma doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan eşleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta itibarıyla devlet üniversitelerinin rektörlerine elektronik posta olarak gönderildi.

Üniversite rektörlerine iletilen eşleşme sonuçları sonrası, bazı devlet yükseköğretim kurumları web sayfaları üzerinden eşleşmeye hak kazanan kişileri web sayfaları üzerinden duyurmaya başladı.

Eşleşen birçok personel bundan sonraki sürecin nasıl yürüyeceğine dair, daha doğrusu bu sürecin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan eşleşme sonrası yapılacak işlemler şu şekildedir;
-Öncelikle eşleşen personelin yazılı olarak muvafakatı tekrar alınmalıdır. Mazeretinin ortadan kalkması, tercih süreci sonrası gelişen bazı yeni durumlardan dolayı aday gitmekten vazgeçebileceğinden, güncel bir muvafakat her iki adaydan da alınmalıdır.
-Üniversitelerin eşleşmelerde takdir hakkı bulunmaktadır. Kişi gitmek istese dahi, kurum muvafakat yetkisini kaybetmemiştir. Dolayısıyla, karşılıklı yer değiştirme işleminde karşılıklı üniversite rektörlerinin yazılı izni zorunluluk arz etmektedir.
-Her iki üniversite personelinin yazılı rızası, her üniversite rektörünün yazılı muvafakatı alındıktan sonra üniversite yetkilileri bu atama işlemi için Cumhurbaşkanlığından atama izni tahsisi talep edecektir.
-Cumhurbaşkanlığı tarafından her bir karşılıklı atama işlemi için tahsis edilen atama izni sonrası üniversiteler atama işlemlerini gerçekleştirecek ve kişiler ayrılış-başlayış yapacaktır.

Oldukça sınırlı düzeyde gerçekleştiği için birçok memur tarafından tepki gösterilen becayiş işlemlerinin bu uygulama özelinde alınan geri bildirimler sonrası daha da iyileştirilmesi için gereken çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.

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