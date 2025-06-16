Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesinden ekipler müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı evlerde hasar oluştu.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.