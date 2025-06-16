İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 4'üncü gününde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu.

Ordu, İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgelerde sirenlerin aktif hale getirildiğini belirterek, "Hava kuvvetleri tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her yerde önleme ve saldırı için çalışıyor. Savunma tamamen engelleyici değildir ve bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulmaya devam edilmelidir" dedi.

Ordu, ilk değerlendirmelerde İran'dan İsrail'e az sayıda füze fırlatıldığını ifade etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) ise İran'ın İsrail'e yönelik son balistik füze saldırısında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

İran'dan İsrail halkına 'ülkeyi terk etmeleri' çağrısı

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail'in terk edilmesi çağrısı yaptığı açıklamasını yayımladı. İsrail halkına seslenen Seyyad, "İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur" ifadesini kullandı.

Birçok önemli yerin vurulduğunu kaydeden Seyyad, "Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz" dedi.